原作者班克西(Banksy)公布「畫框碎紙機」製作影片,表示這是為避免畫作被拍賣。(路透)

2018-10-07 11:59

〔即時新聞/綜合報導〕英國倫敦蘇富比5日晚間拍賣展場最後一件藝術品《氣球女孩》,就在拍賣官以104萬英鎊(約4277萬台幣)高價落槌的那一刻,畫框竟成為碎紙機,把裡面的畫作直接摧毀,讓得標者直接崩潰。而原作者班克西(Banksy)今(7)日公布製作影片,並引用了畢卡索的話:「破壞的欲望也是一種創造欲」。

班克西在Instagram上傳了一段影片,公布這個匠心獨具的「畫框碎紙機」是如何製作,這也證實了拍賣會上名畫自毀的事件正是他的傑作。影片一開始用字幕寫著:「幾年前,我在畫框裡做了一個碎紙機。」接著可以看到一個穿著連帽外套的人正在把碎紙鋸裝入畫框內。「以防這幅畫被拍賣。」

除此之外,班克西還在一旁留言寫著:「『破壞的慾望也是一種創造慾』-畢卡索(The urge to destroy is also a creative urge- Picasso)」。而對於班克西的驚世之舉,此影片上傳至今僅10小時卻已經累積384萬次觀看,許多網友大讚他根本是「天才」。