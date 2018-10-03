追討北洋政府23兆舊債！ 美投資人盼川普幫忙向中國討債

袁世凱北洋政府時期發行的債券，如今竟被美國投資人要求中國政府償還。（圖截自維基百科）

2018-10-03 16:44

〔即時新聞／綜合報導〕要求中國償還北洋政府債券！近日有外媒報導，美國債券持有人基金會主席畢昂可（Jonna Bianco）8月在紐澤西州與美國總統川普見面時，希望他能幫2萬名投資人贖回中國於1913年發行、現值7500億美元（約23兆台幣）的債券，當時舉債的是袁世凱在北京成立的北洋政府。中國官媒對此則表示不願認帳，更有中國網友表示，請找中華民國政府要錢。

英國經濟學人近日報導，美國債券持有人基金會（American Bondholders Foundation，ABF）主席畢昂可8月與美國總統川普見面時，期盼他能為2萬名債權人贖回7500億美元的帳，ABF主張，雖然這些「黃金融資債券」是舊中國政府於1913年發行，但現在的中共政府應該要繼承前政府債務負責償還。

報導引述杜克大學教授古拉提（Mitu Gulati）表示，「從法律層面來看，這些債務仍存在，但也有訴訟時效問題」。而中華民國財政部曾於1990年發表聲明，指出「台灣擱置償還一切舊債務，直到收復大陸為止」。

中共黨媒環球時報隨後刊文表示不願認帳，「1949年10月1日的中華人民共和國成立就對外宣布：廢除一切不平等條約；取消外債；外國軍隊退出中國領土領空領水；不承認外國使領館的地位」，然而，1987年香港回歸中國前，中國政府和英國政府達成協議，以某種方式償還了英國債券擁有人所擁有的1913年的同一批債券。

中國網民在新浪微博紛紛留言，「難道發的是剿共債券?」，也有人說「民國政府還在呢，可別找錯人...」、「請找中華民國政府，謝謝！」、「冤有頭債有主，這不應該找台灣嗎？」、「菜菜子都還了我就承認她的中華民國」、「趁呆灣國民黨還沒死透再去榨點油水」。