2018諾貝爾生理醫學獎 美、日2免疫學家摘殊榮

2018諾貝爾生理學或醫學獎揭曉，由美國免疫學家詹姆士·艾立遜（James P. Allison）和日本免疫學家本庶佑（Tasuku Honjo）摘下殊榮。（法新社）

2018-10-01 17:42

〔即時新聞／綜合報導〕2018諾貝爾獎季今（1）日開跑，台灣時間下午5時30分在瑞典揭曉諾貝爾生醫獎（2018 Nobel Prize in Physiology or Medicine），由美國免疫學家詹姆士·艾立遜（James P. Allison）和日本免疫學家本庶佑（Tasuku Honjo）摘下殊榮。

瑞典卡羅琳學院（Karolinska Institutet）的諾貝爾大會（The Nobel Assembly ）今日宣布，美國德州大學安德森癌症中心的詹姆士·艾立遜和日本京都大學的本庶佑因為癌症免疫療法帶來重大突破而獲得今年諾貝爾生醫獎，他們發現可藉由抑制免疫系統負調控以治療癌症。

詹姆士·艾立遜和本庶佑曾在2014年獲得首屆唐獎生技醫藥獎，獲獎理由為分別發現CTLA-4與PD-1為免疫抑制因子，為癌症療法帶來重大性突破，促使大家在免疫治療法上尋求新的契機。

詹姆士·艾立遜現年70歲，現居美國德州，畢業於德州大學奧斯汀分校，是美國國家科學院院士。本庶佑現年76歲，畢業於京都大學，是美國國家科學院外籍院士，日本學士院會員。

今年諾貝爾獎每一個獎項的獎金為900萬瑞典克朗（約新台幣3100萬元），與去年相同。若得主超過一位，獎金平分或依比例分配。

去年諾貝爾生理醫學獎由美國3名學者霍爾（Jeffrey C. Hall）、羅斯巴希（Michael Rosbash）和楊恩（Michael W. Young）因發現控制生物生理時鐘的分子機制獲獎。

諾貝爾獎季今天開跑，明天將持續在瑞典公布物理學獎得主，3日將宣布化學獎得主，8日將宣布的經濟獎得主。和平獎得主5日在挪威奧斯陸揭曉。

另外，受到「#MeToo」運動揭發的性醜聞影響，由瑞典學院負責頒發的諾貝爾文學獎今年停頒，將延後和明年得主同時頒發，這也是文學獎70年來首度缺席諾貝爾獎頒獎季。