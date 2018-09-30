愛滋病暴增 中國專家：都怪非洲留學生濫交

中國專家對於國內愛滋病人數暴增，表示原因有3，取消對於取消對入境人員的愛滋檢察、大量非洲留學生濫交、以及同性戀傳播愛滋的比例上升。（資料照。情境照）

2018-09-30 23:19

〔即時新聞／綜合報導〕中國衛生官員表示，目前該國超過82萬人感染愛滋病，數量暴增14%，專家分析，主要原因是取消對入境人員的愛滋檢查、大量非洲留學生濫交、以及同性戀傳播愛滋的比例上升。

綜合媒體報導，中國9月27日舉辦的第5屆全國愛滋病學術大會指出，在2018年第2季（4月至6月）就有4萬個新病例出現，其中93.1%都是透過性行為傳播，中國政治評論家周蓬安對此表示，大約有3個原因。第1是因為取消對入境人員的愛滋檢查，中國從2010年4月取消了對患有愛滋病、性病、痲瘋病的外國人的入境限制，中國新發現的愛滋病數據大幅上升，從2009年的4.8萬，直到今年的至少16萬，成長近4倍。

第二是大量非洲留學生湧入，他表示，世界上愛滋病感染率最高的十幾個地區非洲國家，全球超過70%的愛滋病患者都集中在非洲。他接著說，由於許多非洲留學生前往中國，他們在來到中國前就染上愛滋，中國又提供他們每人每年近10萬元人民幣（約新台幣44萬元）的資助，令他們能有餘款嫖娼、甚至包養中國女孩，他毫不諱言，這是中國愛滋病人暴增的主因。

他最後提到，同性戀傳播愛滋病的比例也在不停上升，同樣讓人擔心。最後他提到，儘管中國目前的愛滋感染率仍然不高，然而，若是得不到更加有效的控制，中國將有可能成為「愛滋病大國」。