中梵協議後 梵蒂岡世界主教會議首度讓中國官派主教參加

教廷繼簽署中梵主教任命協議之後，首度讓中國主教參加「世界主教會議」。（美聯社）

2018-09-30 21:04

〔即時新聞／綜合報導〕教廷在和中國簽署主教任命協議以後，首度破例讓都身兼中國官派組織重要幹部的2名主教參加今年10月在梵蒂岡的「世界主教會議」，中國的地下教會卻沒有人獲選，再掀起一波輿論，外界也質疑這2名中國主教的代表性。

綜合媒體報導，這次將赴梵蒂岡出席「世界主教會議」的兩名主教中，郭金才曾經是中國全國人民代表大會的中國天主教主教團秘書長。2010年郭金才自選自聖為承德教區主教，當初還被教廷重罰，但是中梵協議後獲教宗方濟各赦免，並在同一時間承認中共自己創建的承德教區。另外一名則是中國天主教主教團副主席楊曉亭，儘管當初他在祝聖時獲得教廷和北京當局雙重承認，但之後他積極投入由官方發起的活動，被官方派任中國愛國教會副主席，以及陝西人大常委會民族宗教僑務外事工作委員會副主任，多次宣揚獨立自主辦教會。

本月26日，義媒「梵蒂岡內部通訊」表示教宗同意讓這2名主教參加「世界主教會議」，也盛讚這是前教宗保祿六世1965年創設世界主教會議以來，第一次批准中國主教來參加，認為這將是中梵簽署協議後，取得的第一個成果，也是中國教會已經逐步邁向「正常化」的象徵。

消息一出，這次中國主教獲准參加會議的人選都是官派人物，沒有地下教會主教，讓兩岸的教會人士非常不滿，公開質疑此2人的代表性。