中國情勢險峻 下令管控「唱衰經濟」報導

2018-09-29 19:53

〔中央社〕中國經濟近期備受貿易戰困擾。紐約時報報導，中國政府28日向新聞媒體提出6個需「管控」的經濟選題。對此，中國學者分析，當局認定目前形勢比較嚴峻，擔心媒體報導會引起進一步恐慌。

紐約時報28日報導，中國政府下令新聞媒體，需要控管「經濟數據不及預期，經濟面臨較為明顯的下行壓力、地方政府債務風險已成隱患、中美經貿摩擦影響逐漸顯現、國內消費者信心指數下降、停滯性通貨膨脹預期升溫、借社會熱點事件渲染民眾生活艱難」等6種經濟選題。

報導分析，這些指令表明，中國領導人越來越擔心國家可能陷入日益嚴重的經濟衰退中。

中國人民大學退休政治學教授張鳴受訪時分析，這可能代表中國經濟形勢比較嚴峻，或當局害怕有進一步的恐慌。但媒體不能說這個話題，可能更亂，擴大審查的策略可能讓人們更容易相信有關經濟的傳言。

報導也提到，當局28日還發布另一份通知，指示網路新聞媒體刪除一些新聞下面「唱衰中國經濟」的評論。

中國政府緊縮財經媒體似乎有跡可循。中國入口網站網易財經11日遭下架整改。隨後，鳳凰新聞客戶端App、手機鳳凰網及相關頻道，26日下午3時至10月10日下午3時停止更新，進入全面整改狀態。

對此，多維新聞引述消息表示，網易財經是因刊文評論「個人所得稅法修正案」令北京當局恐慌，出狠招急速滅火；鳳凰網被整肅則是因為談了「國退民進」的經濟問題。

另外，中國財經媒體財經網官方微博停止更新也已兩週，它在9月14日發布最後一條微博，內容是「傳聞支付寶銀聯合作已達成支付行業或迎來多贏大格局」。至於為何停止更新，原因尚不明確。