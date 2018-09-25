最狂穿戴裝置！App操控「電動尾巴」 1條4000元起

「尾巴公司」推出運用藍芽技術能以手機App操控的「電動尾巴」（Digitail）。（圖擷取自Vimeo）

2018-09-25 22:18

〔即時新聞／綜合報導〕許多科學家近年提出顛覆達爾文演化論的證據，指出人類演化過程中從未長出尾巴，不過隨著科技進步，無論尾巴到底有沒有長在人類祖先身上，國外一間「尾巴公司」（The Tail Company）日前在群眾募資平台「Kickstarter」刊登一款「電動尾巴」（Digitail），強調穿在人身上靈活又逼真，而且用App即可操縱。

據「Digital Trends」報導，尾巴公司顧名思義是在創造「尾巴」給人類穿戴，過去公司設計出各式各樣的尾巴商品，後來他們從客人的迴響發現，許多人都想要用「遙控器」操縱尾巴，來讓效果變得逼真且更有趣，因此他們決定推出這款運用藍芽技術，並透過手機App控制的電動尾巴。

據了解，如果資金充裕，這家公司還會設計出更多功能，像是讓尾巴和人的「情緒」相互連結、以心跳速度改變擺動的方式等，他們也希望能實現一些奇特的構想，例如通知周圍有訊號良好的Wi-Fi、提醒收到電子郵件和作為鬧鐘使勁擺動叫醒人，希望能讓持有者充分感受到「長著尾巴」的樂趣。

尾巴公司說，他們販賣的尾巴均為量身訂製，而目前這款電動尾巴正在平台上募資，每條售價129美元起（約新台幣4000元），預計2019年1月出貨。