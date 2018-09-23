iOS 12系統升級後颳起測量風！ 走到哪都要量一下

2018-09-23 15:03

〔即時新聞／綜合報導〕蘋果公司（Apple）17日推出iOS 12的新系統版本，此次新版本中有一個名為「測距儀」（Measure）的新APP，讓民眾捲起一陣「測量風」，走到哪都要測一下！

綜合外媒報導，不少蘋果用戶在社交媒體推特上發出許多張測量東西的螢幕截圖，推特上搜尋「#MeasureApp」即可看到網友個自分享的測量成品，有人坐在椅子上看電視時用「測距儀」測量電視遙控器，有人拿來測自己的腳掌，更有人拿來幫自己的毛小孩或是小寶寶測量身高，許多可愛、無厘頭的測量照片在網路上瘋傳，颳起一陣測量風。

但有男性蘋果用戶在推特上放上使用「測距儀」測量下體的照片，其他網友表示，男性們將因iPhone更新為iOS 12而陷入困境。

「測距儀」是一可以讓使用者測量物件的長度的APP，僅支援iPhone 6S 及之後的機型，它可以自由設定距離進行測量，測量過後能以擷取或分享的方式將測量結果的螢幕截圖傳送給好友。