iOS 12系統升級後颳起測量風！ 走到哪都要量一下

2018-09-23 15:03

〔即時新聞/綜合報導〕蘋果公司(Apple)17日推出iOS 12的新系統版本,此次新版本中有一個名為「測距儀」(Measure)的新APP,讓民眾捲起一陣「測量風」,走到哪都要測一下!

綜合外媒報導,不少蘋果用戶在社交媒體推特上發出許多張測量東西的螢幕截圖,推特上搜尋「#MeasureApp」即可看到網友個自分享的測量成品,有人坐在椅子上看電視時用「測距儀」測量電視遙控器,有人拿來測自己的腳掌,更有人拿來幫自己的毛小孩或是小寶寶測量身高,許多可愛、無厘頭的測量照片在網路上瘋傳,颳起一陣測量風。

但有男性蘋果用戶在推特上放上使用「測距儀」測量下體的照片,其他網友表示,男性們將因iPhone更新為iOS 12而陷入困境。

「測距儀」是一可以讓使用者測量物件的長度的APP,僅支援iPhone 6S 及之後的機型,它可以自由設定距離進行測量,測量過後能以擷取或分享的方式將測量結果的螢幕截圖傳送給好友。

My reason to continue living has arrived #iOS12 #MeasureApp pic.twitter.com/4y37E3Ev0K