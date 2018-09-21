中國影視再下緊箍咒 擬禁港澳台人士主持節目

2018-09-21 21:35

〔即時新聞／綜合報導〕日前中國國家廣播電影電視總局公布草擬的規定，指出若是未經過中國國務院廣播電視主管部門批准，廣播、電視等傳播媒介不得在晚間7點至10點的黃金時段播出境外的節目，並擬禁止港澳台人士主持電視電台！

綜合媒體報導，中國廣電總在在本月21日公布了關於引進境外節目，及境外影視人員參加節目的限制所製作的一份草擬案。當中就表示擬定中國的廣播電視機構若沒有經過國務院相關部門的核可，不能在黃金時段播出境外製作的影視作品。而且這條規定也限制在中國國內播出的境外視聽節目，其播出量不得超過當天該類別節目總播出時間的30%。

這份草擬案也擬規定相關機構在一般狀況下，不得聘用外國及台港澳人士（境外人員）來擔任節目主持人，若不得已，每部國產電視劇或綜藝節目聘用境外人員時，不能超過同工作性質人員總數的五分之一。另外，此擬案也提到電視劇的編劇和導演也不能同時都是境外人員，劇中男女主角也是，而且就算節目播出一開始通過標準，但日後假使該節目的工作人員名單或演員陣容被發現「不再符合」資格時，將會被罰。

擬案中其他相關規定還包括禁止引進境外時事性、政論性節目，或是任何會傷害中國國家尊嚴、榮譽和利益，危害社會穩定，傷害民族感情等活動的視聽內容。廣電總局擬推出的新一波「新一波」限娛令不難看出中共企圖加強信息控管，遭到中國不少網友反彈，嘲諷「洗腦開始了！」、「信息時代還搞封閉政策，越活越回去！」