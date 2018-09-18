文金會「歐巴」深情相擁 日媒：演出兩韓一家親大戲

朝日新聞認為北韓是在演場「兩韓一家親」的大戲，意為牽制美國。（美聯社）

2018-09-18 15:23

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統文在寅今（18日）晨偕同妻子金正淑抵達北韓平壤，與北韓領導人金正恩舉行第3次會面。對此，北韓給予相當高規格的禮遇，金正恩親自到場接機，兩個「歐巴」熱情擁抱臉貼臉，還一同上車接受平壤民眾歡呼。對此，日媒認為北韓是在演一場「兩韓一家親」的大戲，意為牽制美國。

美朝無核化談判陷僵局 文在寅得當「公道伯」

據韓媒《中央日報》報導，6月川金會後，無核化談判仍處於膠著，北韓要求美國先做終戰宣言，美國要北韓先提出實質的無核化措施，雙方僵持不下，因此文在寅此行的最大意義，就是得為兩方做仲裁。困難的是，文在寅必須得讓金正恩理解「不受監督」、「僅為口頭承諾」的無核化不可能滿足國際社會。

為此，文在寅必須拿出誘因，南韓政府讓包括三星、SK、現代、LG等國內四大集團相關人員大舉同行參與文金會，其中三分之一是經濟界相關人士。這具體代表若北韓展現出誠意，那這次兩韓有望實現經濟合作。「北韓只有抓住這次機會，才能進行劃時代的經濟發展，這將有助於朝鮮半島的穩定。」

兩韓太親反弄巧成拙 金正恩意圖牽制美國

日媒《朝日新聞》指出，以前任北韓領導人金正日為例，南韓兩位前總統盧武鉉與金大中都曾造訪北韓，而金正日與盧武鉉只有握手，對金大中則是熱情擁抱。而文在寅是金正恩唯一擁抱過的領導人，因此更彰顯格外的親密感。

如此高規格的對待，不免讓人感到步調過於快速。《中央日報》指出，兩韓關係的改善必須與無核化速度保持步調一致，若兩韓親睦得太快，且飛快地發展經濟合作，恐導致美國與南韓產生嫌隙。而《朝日新聞》也認為，美國也希望南韓能藉由兩韓合作來解決核武問題，卻也不願兩韓經濟合作超前。因此金正恩釋出大量善意的背後，其目的是為了牽制美國。