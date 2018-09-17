三星Note 9月初傳自燃 紐約女子告上法院索賠

2018-09-17 21:04

〔即時新聞／綜合報導〕三星最新款手機Galaxy Note 9號稱可防火，但美國紐約市長島一名女子聲稱，她的Note 9在包包裡自燃，並已上法院控告三星索賠，而這可能是Note 9全球第一起自燃事件。

《紐約郵報》報導，自燃事件發生在9月3日，根據法庭文件，房地產經紀人Diane Chung在搭電梯時，手上全新的Galaxy Note 9「變得非常燙」，於是她停止使用手機並將它放進包包裡。她聲稱，突然聽到尖銳刺耳的聲音後，發現包包裡冒出濃煙。

根據訴訟文件，Diane Chung把包包放在電梯地板上試圖清理，結果在抓起冒煙的手機時手指被燒傷；當時她獨自被困在電梯裡，因此感到非常驚恐，把手機丟在地上後開始用力按電梯按鈕，但濃濃煙霧讓她難以看見按鈕。她在訴訟文件指出，手機被她從電梯踢到大廳後沒有停止燃燒，直到一名好心人用布抓起手機丟到一桶水中才滅火。

三星集團發表聲明稱：「三星非常重視顧客的安全。我們堅守在美國出售的數以百萬計 Galaxy 產品的品質。我們仍未收到有關『Galaxy Note 9』手機的類似個案，並已展開調查」。

Note 9零售價約1000美元，三星公司在8月24日發布新手機前表示，這款手機不會出現與Galaxy Note 7相同的問題。三星電子行動事業部門總裁高東真（Koh Dong-jin）表示，「Galaxy Note 9的電池是史上最安全的。用戶不必擔心電池問題」。