被影射遭劉強東性侵 女大生哀嚎：沒護照、沒出過國！

中國電商巨擘京東集團劉強東，日前在美國被控性侵一名25歲龔姓女大生，許多網友好奇受害人的廬山真面目而搜尋，繼網紅蔣娉婷被誤認，又有年輕女子被影射是案件女主角，照片在網路上瘋傳。不過，該名黎姓女子已出面駁斥。（資料照）

2018-09-13 11:10

〔即時新聞／綜合報導〕中國電商巨擘京東集團CEO劉強東，日前在美國被控性侵一名25歲、來自湖北武漢的龔姓女大生，許多網友好奇受害人的廬山真面目而搜尋，繼網紅蔣娉婷被誤認，又有年輕女子被指是案件女主角，照片在網路上瘋傳。不過，該名黎姓女子駁斥，「我沒有出過國，更沒有去過美國，連護照都沒有」。

中國媒體《紅星新聞》報導，黎姓女子表示，自己就讀四川一間大學三年級、主修新聞，網上轉載的照片，是先前與閨密出遊時拍的，「目前能取得我照片的途徑只有微博」，其他很早就鎖起來，不曉得為什麼會被捲入性侵案，並稱「我沒有出過國，更沒有去過美國，連護照都沒有，還是我媽媽告訴我」才發現以訛傳訛的烏龍。

報導指出，黎姓女子指出，上週五（7日）晚間9時許，她發現照片被盜用後，隨即聯繫校內輔導員，並前往警察局報案、做筆錄。該名輔導員、當地警方也證實確有其事。涉嫌貼照擾人的社群網站，也在8日接獲黎姓女子來電要求刪除相關內容，並經內部討論後火速下架。

報導提到，黎姓女子無奈地說，「我就是一個很普通、很普通的學生。對於某些沒有底線的網民，我只能說很同情」，強調現階段「只是想澄清自己，完全不想炒作」。