九星連珠！北半球9個熱帶氣旋 一張照片看出有多狂

網友發現，全球熱帶地區本週接連出現9個具威脅的氣旋或潛在氣旋，直說「這個週末將會很瘋狂！」（圖擷自推特）

2018-09-13 07:56

〔即時新聞／綜合報導〕強颱「山竹」來勢洶洶，氣象局預估仍有增強空間，預計週六會通過巴士海峽；美國則面臨「佛羅倫斯」颶風，當局除了緊急撤離百萬人，美國航空公司已合計取消1000多個航班。有網友也發現，全球熱帶地區本週接連出現9個具威脅的氣旋或潛在氣旋，直說「這個週末將會很瘋狂！」

關注氣象資訊的網友「Jamaica Weather」最近貼出一張照片，發現本週在熱帶共出現9個氣旋或潛在氣旋，除了週三侵襲香港的「百里嘉」、強颱「山竹」，後頭還跟著潛在氣旋「Invest 91W」。

美國佛州則面臨大西洋超強颶風「佛羅倫斯」（Florence）來襲、夏威夷同樣面臨熱帶風暴「奧利維亞」（Olivia）。另外，大西洋上還有另一颶風「海倫妮」（Helene）及加勒比海上的的熱帶風暴「艾薩克」（Isaac）。其他還包括墨西哥灣上的潛在熱帶氣旋「Invest 95L」、熱帶風暴「保羅」（Paul）則往墨西哥西岸逼近。

「Jamaica Weather」直說，「這個週末將會很瘋狂！讓我來看看熱帶地區。」颶風專家也說，同時在大西洋和太平洋出現活躍風暴很不尋常。美國科羅拉多州立大學大氣科學研究員克洛茨巴赫（Phil Klotzbach）認為，「有趣的是，風暴在太平洋上仍然活躍，但在大西洋非常活躍，這很不正常。」他進一步表示，今年在大西洋已出現9次風暴，高於平均水平。