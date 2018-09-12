火星沙塵暴失聯百日 NASA：機會號應已重啟充電

火星地表一片黃土，遠方天空可見漫天沙塵。（擷取自NASA）

2018-09-12 15:28

〔即時新聞／綜合報導〕火星表面5月底爆發規模史無前例的劇烈沙塵暴，導致美國太空總署（NASA）派出的火星探測車「機會號」（opportunity）被迫進入休眠狀態並失聯至今。NASA今天公布最新情況，火星大氣霧霾量現已低於1.5，判斷機會號若無重大損傷，應已啟動太陽能充電裝置，正積極尋找機會號發出的無線電訊號，期盼能盡速與機會號恢復聯繫。

火星表面從5月30日起爆發劇烈沙塵暴，至今已超過百日，這波沙塵暴發展相當迅速，影響範圍一度超過4分之1的火星表面積。巨量沙塵漫天蔽日，令採用太陽能供電的「機會號」系統被迫進入休眠狀態，進入該狀態意味著機會號與NASA的聯繫已完全中斷，NASA更因而完全無法掌握機會號在沙塵暴中的受損程度。

NASA月初透露，沙塵暴減弱趨勢明顯，已可從衛星影像透過肉眼觀察火星表面的大致地貌，與過去一片黃霧的狀況相差甚遠。加州噴氣推進器實驗室的科學家認為，火星大氣微粒濃度持續下降，已可使足夠的太陽光照射至地表，若無重大損傷，機會號應該很快就可以自動啟動恢復裝置，並重新與地球聯繫。

然而，新英格蘭大學的麥克米蘭博士（Dr. Mary McMillan）卻表示，對於機會號能順利恢復並不樂觀，直言機會號或許「正在遙遠的星球上等待死亡」。她說，機會號最早僅被設計執行90天的地表任務，但在過去14年中，其任務不斷擴增，截至今年初，機會號已在火星地表漫遊超過5000天，打破了NASA地球外無人探測車的移動紀錄。

麥克米蘭博士指出，這次遭遇嚴重沙塵暴後，機會號本應在恢復日光後數日內完成充電並「醒來」，但NASA科學家遲遲無法獲得它的訊號。不過該團隊目前仍不願放棄，持續發送訊息希望能與機會號重新恢復聯繫。