瑞典大選無政黨過半 執政黨慘勝極右勢力

瑞典總理洛夫文表示自己不會辭職。（歐新社）

2018-09-10 12:47

〔即時新聞／綜合報導〕瑞典國會大選在昨（9）日落幕，初步開票結果顯示，中間偏左的執政聯盟，與中間偏右的在野四黨，票數不相上下。瑞典總理洛夫文（Stefan Löfven）表態不會辭職，將會與在野黨商討未來合作。

綜合外媒報導，目前計票進度已大致完成，社會民主黨、綠黨、左派黨共組的中間偏左「紅綠」（red-green）執政聯盟得票率為40.6%，在野四黨（溫和黨、中央黨、自由黨、基督教民主黨）共組的中間偏右「聯盟」（Alliance）得票率為40.3%，「紅綠」執政聯盟僅比在野四黨多出一席。

執政左翼黨和在野中間偏右「聯盟」都未如預期在國會的349席中拿下143席，雙方未達到過半門檻所需的175席。

由於兩大聯盟均未在大選中取得過半數支持，必須與其他政黨合作才能組閣，「聯盟」領袖、溫和黨黨魁克里斯特松（Ulf Kristersson）則向洛夫文喊話，希望他趕快下台，洛夫文則表示自己不會離職，但也不會和「瑞典民主黨」合作。

然而，兩大陣營過去從未聯合執政，多數政黨也都對「瑞典民主黨」避之唯恐不及。瑞典政治學者普遍認為，選後的組閣過程「相當困難，可能是最複雜的一次」。