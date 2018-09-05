中國國營媒體非洲總部 遭肯亞警持槍突襲搜索

穿著便服、手持武器的肯亞警察，把中國員工趕上車。（圖取自citizentv.co.ke）

2018-09-05 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕在中非合作論壇於北京舉行之際，中國國營媒體「中國環球電視網」（CGTN）的非洲總部，週三（5日）突然遭肯亞警方持槍突襲搜索，幾名記者被短暫拘留，據悉這是當局掃蕩非法移民的一環。

《法新社》報導，紀錄下整個突襲過程的手機影片顯示，穿著便服、手持武器的警察，把中國員工趕上車，並要求其他國籍的員工出示護照，不然就跟著他們去警局。CGTN一名不願透露姓名的記者說，「他們持有自動步槍，情況很可怕」。

肯亞警察局局長博因特（Joseph Boinnet）證實了這項突襲行動，並說目的在搜索非法移民。他告訴當地媒體，「所有在CGTN被拘捕的外國人，都在確認證件無誤後被釋放了」。

中國大使館發聲明稱，有13位中國公民打電話求助，「他們說自己被肯亞警方拘留，即使他們持有合法文件」。中國使館說，「最近發生了幾起類似事件」，使館正透過外交管道向肯亞方面表達關切。

CGTN是一家國際英語電視台，在全球各地播出，主要新聞中心位在肯亞奈洛比和美國華盛頓。

肯亞政府上個月展開為期60天的打擊非法移民行動，並鼓勵公眾舉報個案。