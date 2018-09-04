柏林小學驚傳性暴力 3難民男童雞姦同學震撼全德

柏林近日傳出一起性霸凌事件，震撼全德國。示意圖，與本新聞無關。（美聯社）

2018-09-04 11:32

〔即時新聞／綜合報導〕德國柏林近日傳出一起小學生性霸凌事件，一名年僅10歲的國小四年級男童，遭到其他3名同學霸凌，其中一名男孩甚至雞姦受害者，這3名施暴者為來自阿富汗或敘利亞的難民家庭，事件傳出後震驚全德國。

綜合德媒報導，柏林一間小學日前進行校外教學，結果在校外教學途中，3名難民男童涉嫌對一名男同學性霸凌，2名男童架住受害者，另一名男生從後雞姦他，當時還有2名學生目睹了這一切，但帶隊老師卻對此完全不知情，而受害學生也未在事發後第一時間告知老師。

10多天後，受害者的朋友向學校的社工透露，整起事件才爆發，震驚各界，柏林市議會決定，將3名肇事學生勒令退學，涉嫌雞姦的學生被送往輔導學校接受感化教育，另外2人也被輔導轉學，而受害者也離開學校，接受心理治療。

這3名性霸凌者都來自阿富汗或敘利亞的難民家庭，再次引發大量難民進入德國的爭議，不過一位柏林教育心理學家表示，他不贊同「從危機地區逃離及心理創傷是孩子施暴原因」的理論，「孩童暴力往往是缺乏自我控制的顯示，這種情況在有移民背景或沒有移民背景，受過教育或沒受過教育的家庭都可能發生」，最重要的是，「孩子是否學會了同情」。

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