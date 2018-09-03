「今日新疆即明日香港」 港團體抗議中共打壓維族

香港公民團體將請願信貼在中聯會門外。（歐新社）

2018-09-03 22:20

〔即時新聞／綜合報導〕香港數個公民團體2日上街遊行，抗議中共政權關押大量新疆維吾爾族人民，疾呼立即關閉「再教育營」、停止侵害新疆人權。

綜合媒體報導，香港16個公民團體、約20多人，2日至中聯辦（中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室）門前抗議中國政府侵犯新疆人權，遊行人士們手舉標語「立即停止！對維族人壓迫」、「立即關閉！再教育營」，手腕綁著象徵中共迫害的黃色塑膠手鍊，最後將請願信貼在中聯會門外，和平解散。

中國政府嚴密監控新疆維吾爾人，動用監控設備、採集維吾爾人指紋，還要求不得戴頭巾、做禮拜，否則會被視為恐怖分子。聯合國消除種族歧視委員會副主席麥道高（Gay McDougall）上月指出，目前有高達100萬的新疆維吾爾人遭中國政府以「反恐」為藉口拘留，另有200萬人在「再教育營」，接受「文化」與「政治教化」。

香港支聯會（香港市民支援愛國民主運動聯合會，香港的泛民主派政治組織）副主席蔡耀昌表示，新疆現況令人擔憂，呼籲中國政府回應國際社會的質疑與關注，另表示將派代表出席於11月舉辦的聯合國人權理事會，反映中國公民團體對當地人權狀況的關切。

公民黨立法會議員郭家麒表示，香港人不應該漠視、縱容中國的作為，因為很可能「今日新疆即明日香港」，今中國正對新疆進行種族文化滅絕，倘若不為其發聲，在中國境內欲擁有宗教、思想及言論自由的人，恐怕難逃和新疆人民一樣的命運。

港數個公民團體昨（2日）遊行，抗議中共政權關押大量新疆維吾爾族人民，疾呼立即關閉「再教育營」、停止侵害新疆人權。（歐新社）