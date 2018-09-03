200年巴西故宮遭大火吞噬 2千萬件文物恐付之一炬

巴西里約熱內盧市的國家博物館驚傳火警，擁有200年歷史的王宮建築陷入一片火海，館內收藏2000萬件的珍貴文物恐付之一炬。（路透）

2018-09-03 09:52

〔即時新聞／綜合報導〕巴西當地時間2日晚上7點30分（台灣時間3日晨6點30分），位於里約熱內盧市的國家博物館（National Museum of Brazil）驚傳火警，擁有200年歷史的王宮建築陷入一片火海，館內收藏2000萬件的珍貴文物恐付之一炬。

綜合外媒報導，今年才剛慶祝建成200年的巴西國家博物館突傳火警，現場火勢相當猛烈，整棟建築物遭大火吞噬，消防人員目前仍未控制住火勢，起火原因、人員傷亡及財產損失情況暫未公佈；巴西總統泰梅爾（Michel Temer）絕望表示：「巴西失去了國家博物館的收藏，這種損失是無法估計的。」

泰梅爾稱：「200年來的努力、研究和知識都丟失了」、「對所有巴西人來說，這是一個悲傷的日子」，有巴西考古學家在推特上崩潰指出，看到電視上博物館陷入火海，令他當場痛哭，博物館館長在接受採訪時嘆，這是一場「文化浩劫」。

巴西國家博物館是1818年建成，在成為博物館前曾是葡萄牙王室的王宮，現為美洲地區最大的人文和自然歷史博物館之一，它擁有包括恐龍化石、古埃及、希臘羅馬文物和南美最古老的人類遺骨「Luzia」等許多珍貴收藏，。

巴西國家博物館火勢相當猛烈，整棟建築物遭大火吞噬。（歐新社）

巴西國家博物館是1818年建成，在成為博物館前曾是葡萄牙王室的王宮，現為美洲地區最大的人文和自然歷史博物館之一。（路透）

巴西總統泰梅爾（Michel Temer）絕望表示：「巴西失去了國家博物館的收藏，這種損失是無法估計的。」（路透）

有巴西考古學家崩潰指出，看到博物館陷入火海，令他當場痛哭。（路透）