一蘭拉麵被山寨 中國「蘭池」拉麵抄很大

中國「蘭池」拉麵官網設計和用色也與日本一蘭有9成相似。（圖擷取自「蘭池」官網）

2018-08-29 20:24

〔即時新聞／綜合報導〕中國不時出現山寨外國知名品牌的餐廳，進駐台灣、成為排隊名店的日本一蘭拉麵成為最新受害者，杭州一家名為「蘭池」的拉麵店，除了名字差一個字，從品牌設計、店面裝潢到拉麵碗，幾乎和日本一蘭一模一樣。

根據香港媒體報導，這間「蘭池拉麵」上個月已引起日本網友關注，網路流傳的一段影片顯示，有日本人到這家店用餐，發現店外店內裝潢和標語、點餐紙、座位和員工制服等，以及拉麵碗底部的字，都與日本一蘭非常相似。

「蘭池」官網設計和用色也與日本一蘭有9成相似，以一蘭自創的「赤紅秘製醬汁」及「味集中系統」為例，「蘭池」官網整段中日對照的介紹文字與一蘭完全一樣，僅店名不同。官網指出，該品牌屬於蘭池杭州餐飲管理有限公司，總部在浙江杭州，南韓也有分店。

中國不少媒體曾報導過蘭池拉麵，稱蘭池是「升級版一蘭拉麵」，是前一蘭拉麵技術高層主管參與研發、共同打造的品牌，與日本一蘭「同宗同源」。中國官媒《人民日報》旗下的《中國經濟週刊》官方網站也有轉載相關報導。

日本一蘭目前僅在日本、香港、台灣及美國紐約有店面，中國並無。一蘭拉麵對《立場新聞》和《香港01》就此事的詢問，都表示中國的「蘭池拉麵」與他們毫無關係，該店也不是一蘭的任何分支品牌。

《立場新聞》指出，一蘭是否會就事件採取法律行動，對方表示，「我們已就此事咨詢法律意見，惟尚處於咨詢階段，暫時未能作出回應，敬請見諒」。