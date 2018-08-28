美國對台支持強大 學者分析：中國霸凌行為所致

華府智庫「史汀生研究中心」研究員孫韻指出，美國對台支持非常強大，部分上是政治原因，同時也是中國霸凌行為所致。圖為總統蔡英文。（路透）

2018-08-28 07:10

〔即時新聞／綜合報導〕近日台薩斷交，美國國務院為台發聲，強調中國破壞兩岸關係，並表示美國將重新評估與薩爾瓦多之間的關係，如此也顯示美台關係日趨穩固。華府智庫「史汀生研究中心」研究員孫韻指出，在美國，對台支持非常強大，部分上是政治原因，同時也是中國霸凌行為所致。

根據《美國之聲》報導，有分析人士指出，過去川普被懷疑利用台灣作為美中之間的談判籌碼，但近來台美關係日趨穩固，顯然台灣已不僅是「籌碼」。「史汀生研究中心」研究員孫韻認為，說川普把台灣當「棋子」其實並不完全公平。孫韻指出：「在美國，對台灣的支持和同情非常強大，部分是政治原因，同時也是中國霸凌行為所致，這的確有助於擴大和加強美國對台灣的支持基礎。」

戰略暨國際研究中心中國項目主任葛萊儀認為，美國政策制定者並不是謀求利用台灣來制衡中國，為了應對北京對台日漸增強的軍事及政經壓力，川普政府表示支持維持兩岸現狀以及台灣安全。

政大外交系副教授姜家雄則有不同看法，表示川普可能把台灣看做是針對中國的「一張牌」，並從中美關係中得到他想要的東西，但假若共和黨在今年的期中選舉中失利，川普就可能改變他的中國政策，美台關係也可能​​下滑。