櫻桃小丸子作者櫻桃子癌逝 創作走紅亞洲逾30年

2018-08-27 20:07

〔駐日特派員林翠儀／東京27日報導〕人氣漫畫「櫻桃小丸子」在日本和台灣都家喻戶曉，作者漫畫家櫻桃子15日因乳癌，享年53歲，製作公司今天傍晚發布這項令所有小丸子迷震驚的消息。為小丸子配音的聲優TARAKO也發表追悼文，將會以櫻桃子的「分身」繼續為小丸子發聲。

本名三浦美紀的櫻桃子於1984年以漫畫家出道，1986年起在少女漫畫雜誌連載「櫻桃小丸子」，構想來自櫻桃子本身的童年經驗，櫻桃小丸子等於是三浦美紀的化身，兩人生日也設定在同一天。

櫻桃小丸子在1990年在富士電視台以動畫方式登場後，一舉成為全日本最受歡迎的小學生，隨著動畫在亞洲各地播出，這位永遠的「小三」（小學三年級生），也變成許多人共同記憶。小丸子的高人氣，讓電視台又先後拍了「小丸子」和「永澤君」等真人版電視劇。

櫻桃子曾經歷了1998年的離婚及2003年的再婚，曾引起小丸子迷們熱烈討論長大後的小丸子將過著怎樣的人生，2014年至15年間櫻桃子出道30周年時舉辦了「櫻桃子世界展」，當年她表示，30年來雖然經歷了開心與難過的事，但身為作家她過得非常幸福，很感謝讀者對她作品的支持。

小丸子的聲優留遺憾：與櫻桃子素未謀面

曾演唱小丸子主題曲的日本歌手西城秀樹在今年5月過世時，櫻桃子曾公開表達追悼之意，西城是小丸子姊姊的夢中情人，未料3個月後，櫻桃子也撒手人寰。

製作公司27日部落格發布櫻桃子癌逝的消息，引來各界的惋惜之聲，許多小丸子迷無法接受她的早逝，為小丸子配音的聲優TARAKO發表追悼文表示非常震驚，因為她完全不知櫻桃子罹癌的事，TARAKO感嘆櫻桃子死得太早，雖然和櫻桃子素未謀面，「但在我的心目中，櫻桃子老師一直露出孩童般可愛的笑容」。櫻桃子是她最感謝的恩人。