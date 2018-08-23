多數羅興亞兒童因父母遇害成孤兒 竟非逃難走散

2018-08-23 19:01

〔即時新聞／綜合報導〕自去年8月開始數十萬的難民湧入孟加拉國求生，日前一項最新的研究調查發現，滯留在孟加拉國難民中有大量的羅興亞兒童是因緬甸暴力事件而成為孤兒，和原先大多數人認為是因逃難而與父母分開有所出入、顛覆大家的看法。

綜合外媒報導，國際慈善機構「拯救兒童基金會」（Save the Children）調查發現，約有一半接受調查的兒童表示目睹了他們的父母在鄰國曾被緬甸軍隊以「種族清洗」的名義，遭受可怕的暴力傷害，甚至是殺害，導致多數兒童在抵達難民營前就已成孤兒。

據英國《獨立報》報導，拯救兒童基金會人員歐喬亞（Beatriz Ochoa）說：「我們知道這很糟，即使是經驗豐富的兒童保護組織主管也對這些調查結果感到震驚。」

據悉，人道主義機構表示，難民孤兒的實際數字不得而知，因許多兒童一越過邊境就消失在巨大的難民營中，或許與親戚、鄰居一起生活，或許已獨自逃到孟加拉群求保護，目前各單位仍努力讓這些孩子受到妥善的照顧。

孟加拉難民營已成為世界上最大的難民營，收容約100多萬難民，但衝突的現象仍在持續當中並沒有解決。據澳洲《雪梨晨鋒報》報導指出，國際特赦組織試圖向澳洲政府施壓，要求停止對緬甸軍方的支援，而無國界醫生組織則表示，這營地正在滋生腹瀉、呼吸道感染等疾病，難民需有基本的房間，乾淨的水及積極維護廁所的衛生，才不會再衍生棘手的健康問題。