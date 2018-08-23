台灣連失邦交國 法媒用「大衛擊倒巨人」比喻兩岸

我國與薩爾瓦多斷交，總統蔡英文（中）日前對外說明。（資料照）

2018-08-23 07:25

〔即時新聞／綜合報導〕台灣與薩爾瓦多斷交，3年內已連失5個邦交國，法國媒體《重點週刊》（Le Point）用聖經舊約著名章節形容兩岸關係，認為兩岸力量懸殊，就像「大衛與歌利亞」，但力量較小的大衛最後投石擊敗巨人歌利亞，日後成王。

《重點週刊》報導描述兩岸關係，中國近日打壓台灣情況加劇，除了逼迫各國航空公司更改台灣名稱，也增加在台灣周邊的軍事活動，並提到總統蔡英文上任後，台灣已失去5個邦交國。

報導引用聖經舊約的著名片段「大衛與歌利亞」形容兩岸之間的對立，認為台灣像力量較小的大衛，中國則是巨人歌利亞，指兩岸雙方的力量相當懸殊。不過根據舊約描述，大衛最後投石擊敗巨人歌利亞。

該報導也引述學者看法，台灣政大國際事務學院副院長黃奎博認為，中國國家主席習近平認為北京可利用自己影響力達到統一，無視台灣，顯示北京已無對話意願，令人憂慮。

英國諾丁罕大學（University of Nottingham）學者蘇利文（Jonathan Sullivan）則認為，台灣維持的一些非邦交關係，比正式外交關係更重要，例如與美、日、歐盟，甚至於全球幾乎所有國家的貿易夥伴關係，對台灣的生機更加重要。