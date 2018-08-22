挺台灣！ 美參議員將提案中斷美國對薩爾瓦多資助

美參議員魯比歐（見圖）和參議院外委會亞太小組主席賈德納共同發出聲明，將針對2019年國防部撥款法案提出一項修正案，限制美國向薩爾瓦多提供資助。（法新社）

2018-08-22 08:22

〔即時新聞／綜合報導〕薩爾瓦多與台斷交，轉向與中國建交，針對此案，美國參議員魯比歐（Marco Rubio）、賈德納（Cory Gardner）美國時間21日發出聲明表示，將共同提出一項修正案，限制美國對薩國的資助，「美國將運用各種方式支持台灣在國際的地位」。

台薩斷交後，魯比歐在推特表示，薩爾瓦多與台灣斷交是「嚴重錯誤」，且只會傷害美薩兩國關係，並強調將提案中斷薩爾瓦多援款。

魯比歐和參議院外委會亞太小組主席賈德納共同發出聲明，將針對2019年國防部撥款法案提出一項修正案，限制美國向薩爾瓦多提供資助，這是為了回應薩爾瓦多宣布與台灣斷交。

賈德納也強調，將會敦促此法修正案納入最終版法案，這一修正案將對台灣直接傳遞訊息，美國將運用各種方式支持台灣在國際的地位，並將對中國在世界各地的霸凌行為採取行動。

魯比歐則痛批，薩爾瓦多最終會發現與中國建交的決定是短視近利，且將付出高昂代價。他也提到，稍早已和美國總統川普討論過此事。