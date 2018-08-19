救通膨下猛藥！委內瑞拉總統：調漲3000％基本工資

16日在首都卡拉卡斯的商店內購買2.4公斤的雞，需拿出1460萬的現行貨幣「強勢玻利瓦」，僅相當於2.22美元（約69元台幣）。（路透）

2018-08-19 22:40

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉國內失業率嚴重，貨幣也因惡性通貨膨脹一蹶不振，該國官方通行的虛擬加密貨幣「石油幣」更大貶96%，總統馬杜羅（Nicolas Maduro）為拯救國內經濟，要在未來數週內調升3000%基本工資。

綜合外媒報導，委內瑞拉總統馬杜羅17日晚間透過電視轉播宣布，未來數週內最低工資將調漲30倍、提高企業稅率、增加天然氣價格，他說「我想要這個國家恢復而我有公式，相信我」。但國內、外學者都不看好他的新政策。

國際貨幣基金組織（IMF）預測，委內瑞拉在2018全年度的通貨膨脹率將達到1萬倍；委內瑞拉經濟學家奧立佛洛斯（Asdrubal Oliveros）認為，國人們微薄的薪資會因為新政策，導致各企業更積極地侵蝕民眾的收入，「我們預計會出現更加激進的惡性通貨膨脹」。

馬杜羅17日發表的電視演說，同時提及最新的官方匯率，每個虛擬加密貨幣「石油幣」報價60美元，相當於3.6億現行貨幣「強勢玻利瓦」，也就是說1美元可兌600萬「強勢玻利瓦」，與先前官方報價相比跌幅達到96%；16日在首都卡拉卡斯（Caracas）的商店內購買1隻2.4公斤的雞僅約2.22美元（約台幣69元），但是消費者需拿出1460萬「強勢玻利瓦」，就算拿得出這筆錢，鈔票也堆得像座小山。