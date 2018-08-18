美國稱中國恐武統台灣 解放軍駁：始終維持世界和平

中國國防部表示，美國渲染所謂的「中國軍事威脅」，妄議兩岸關係和台海形勢，中國軍隊對此表示堅決反對，並向美國提出嚴正交涉。（中央社資料照）

2018-08-18 11:43

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部昨天公布2018年中國軍力報告，內容提及中國可能以武力統一台灣。中國國防部表示，中國為世界和平的建設者，美國渲染所謂的「中國軍事威脅」，妄議兩岸關係和台海形勢，中國軍隊對此表示堅決反對，並向美國提出嚴正交涉。

中國國防部新聞發言人吳謙17日晚間以書面聲明指出，中國堅持走和平發展路線，奉行防禦性國防政策，「始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者」。中國軍隊加強現代化建設，是為了維護國家的主權、安全和發展利益，維護世界的和平、穩定與繁榮，美國報告中的指責「純屬臆測」。

吳謙強調，「台灣是中國的一部分，這是鐵的事實。中國要求美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重處理涉台問題。中國軍隊將一如既往，堅定捍衛國家主權和領土完整，堅定維護台海地區和平穩定。」

文中提到，美國打著「航行自由」的旗號，頻繁派艦機赴南海挑釁，製造緊張局勢，才是地區和平穩定的真正威脅。美國年復一年地發表所謂「中國軍事與安全發展態勢報告」，損害中美互信，不符合雙方的共同利益。中國要求美國摒棄冷戰思維，客觀理性看待中國的國防和軍隊建設，停止發表有關報告，以實際行動維護兩軍關係穩定發展。