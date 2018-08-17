中國處決30名美國間諜 CIA被爆通訊系統出大包

美國於2010年至2012年間，發生諜報系統重大意外，有約30名間諜被中國逮捕並處決。（美聯社檔案照）

2018-08-17 09:47

〔即時新聞／綜合報導〕美國於2010年至2012年間，發生諜報系統重大意外，有約30名間諜被中國逮捕並處決。調查後美方發現，問題出在中央情報局（CIA）通訊系統的漏洞。

綜合外媒報導，2010年起，中國開始準確的抓出美國間諜，他們逮捕並監禁嫌疑人。當時美國情報官員仍無法查知身分暴露的原因，如今他們將問題歸咎於CIA通訊系統遭到破解，這套系統原本使用於中東地區的諜報工作，被認為安全性相當高，於是CIA將其移轉至中國。

本來該系統被認為與CIA的主系統分開，但這個系統的漏洞導致可連接至CIA的主系統，以致於中國情報機構可判斷該間諜是否為美國政府所用，美方目前還不清楚中方最終是如何辨認出這些美國間諜。

這個錯誤導致嚴重後果，有約30名間諜被處決，這個數字甚至被低估。事件發生後CIA持續重建其在中國的情報網，但這是一項耗時、耗錢的緩慢過程。

先前有媒體報導，美國中情局（CIA）前主任李春興（Jerry Chun Shing Lee，音譯），2012年被指控涉嫌當中國間諜，將高級情報洩露給中國，造成20名美國情報人員被逮捕或處決。美國警方趁他旅遊期間，搜索他居住的旅館，發現他在兩本筆記本中詳細記錄情報人員與線民的真實姓名與人數。