85度C疑遭中國網路平台封殺 公司：難以左右

2018-08-16 01:04

〔中央社〕中國網民不滿85度C被總統蔡英文路過而揚言抵制後，85度C晚間疑似遭中國手機App大眾點評封殺。對此，85度大陸區總經理李定中表示並不是很清楚，也非企業自己能左右。

不過，有其他電商代理業者私下證實，稍早曾接獲部分中國大陸電商平台通知，要求清查平台上有關85度C的產品並下架。

不過，有其他電商代理業者私下證實，因應中秋節檔期，近來有在一些電商平台上推出85度C的應景商品。但稍早有接獲部分中國電商平台通知，要求清查平台上與85度C有關的產品並下架。

總統蔡英文過境洛杉磯順道拜訪當地85度C門市，中國網民片面指稱85度C是「台獨企業」，並灌爆85度C微博揚言抵制。85度C上午透過微信表態「堅定支持九二共識」，台灣總公司也於下午發表聲明，盼兩岸和平發展。

然而，一天兩次的聲明似乎未能阻止事態持續擴大。今天晚間，中國手機App大眾點評上鍵入85度C時，得到的結果為「沒有找到合適的商戶」；以網頁版查詢消費者在大眾點評上給予的評價時，也顯示「該商戶暫不展示評價」。

對於85度C疑似被刻意下架，李定中晚間面對求證時表示，並不是很清楚，也非企業能左右，在目前的情況下不宜對此表達任何意見，希望外界與媒體能夠體諒。

大眾點評App是中國民眾生活休閒消費的訊息指南平台，消費者可以在上面撰寫有關商家、商品、景點等實際體驗情況，供他人作為參考，也是台資、外資企業面對中國消費者的重要行銷工具。