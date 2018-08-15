侵犯人權隱憂 中國天網監視器2年內將激增至4.5億具

中國天網系統的監視器數量將在2020年突破4.5億具。（路透）

2018-08-15 16:10

〔即時新聞／綜合報導〕中國在各大城設置「天網」監控系統，可透過人臉辨識迅速尋獲逃犯，但也被外界批評侵犯隱私，更有人擔心淪為國家監控人民的機器。外國機構公布數據指出，2020年中國境內攝影監控鏡頭將超過4.5億具，相當於平均每3人就受到1台機具監控。

中國監控鏡頭成長最快 2年後每3人就受1具監控

總部設於美國的諮詢公司「IHS Markit」公布的統計數據顯示，2016年中國共裝設有1.76億個監控攝影鏡頭，成為過去10年內監控鏡頭數量成長最快的國家，到了2020年，這個數字更將增長為4.5億台監控設備，數量居全球之首，作為相比，目前美國境內設立的監控設備則僅有5000萬具。

報導指出，中國現行監控系統皆已具備人臉識別功能，可針對影像進行即時分析，辨識車牌、面孔、年齡、種族、性別、服裝顏色等詳細訊息。此外，透過系統分析，攝影鏡頭照到的每張人臉都會被即時與身分證對應連結，回溯這人的行進路進，與車輛、親屬關係進行匹配，甚至整理出經常與該目標接處者的身分。

外界認為，若監控器數量持續升高，雖對提升治安有功效，但人們的個人隱私及相關訊息恐全盤落入國家掌握，恐有侵犯人權方面的疑慮。