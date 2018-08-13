馬爾地夫要求印度撤軍 立場開始靠攏中國

2018-08-13 23:42

〔即時新聞／綜合報導〕馬爾地夫政府因為與印度供援協議已經過期，近日要求印度盡快撤走派駐馬爾地夫的軍用直升機及相關人員。不只是印度當局的輿論，外界也有分析指出，馬爾地夫政府立場開始親近中國，有意擺脫印度對他們的影響力。

綜合媒體報導，印度一直以來都會與附近的小國簽署協議，對他們提供援助，這之中包括設立專屬經濟區、進行測量以及打擊海盜威脅等等。但是今年6月，馬爾地夫與印度的協議過期，馬爾地夫政府近幾日開始表達希望印度能夠撤走他們在馬爾地夫甘島和佳途島的兩架軍用直升機以及派駐當地共48名軍事人員。馬爾地夫駐印度大使穆罕默德表示，這2架直升機是印度政府用來提供緊急疏散和醫療救援用途的，但是因為馬爾地夫的基礎建設開始完善，已經有能力自己完成這些動作，不再需要印度幫忙。

這件事在印度傳開以後，在國內引起不小輿論，各國也開始關注。事實上，馬爾地夫總統雅門（Abdulla Yameen）去年因為打擊政治對手以及實施緊急狀態的作為，讓印度政府表示譴責，加上馬爾地夫也有反對雅門的聲音表示希望印度直接軍事介入，讓雅門政府開始對印度心有芥蒂。加上中國近幾年因為馬爾地夫包括在「一帶一路」政策內，開始在當地大舉興建橋樑道路等許多基礎設施，公開挑戰印度過去在馬爾地夫作為首要軍事及民生援助國的地位，還曾表示堅決反對有任何國家干涉馬爾地夫內政，因此不少學者認為，馬爾地夫政府最近要求印度撤軍，除了抵制印度一直以來對國內有意無意的干涉，並且開始表現出親中立場。

印度前海軍官員辛格（Abhijit Singh）認為，雅門之所以希望印度撤走相關派駐人員的原因之一，就是避免這些人監察中國在當地興建設的進程，這是顯示馬爾地夫確實開始向中國靠攏的最佳例證。