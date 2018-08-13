菲軍方：南海執勤每天接到中國驅離警告

2018-08-13 23:45

〔中央社〕菲律賓軍方表示，菲律賓軍艦及軍機飛經南海，每次都會遭到中國相關單位的無線電驅離警告，但菲國軍方仍會依照預定路線執行任務。

GMA新聞網今天引述菲律賓參謀總長加維斯（Carlito Galvez Jr.）說：「這幾乎是每天的例行公事了，每天都會發生，如果我們一天飛3次，就會接到3次的挑戰，軍艦也是一樣。」

加維斯說，菲方的海軍或飛官會回應「我們是在轄區及領土上進行例行航行，我們有預先設定的路線」，之後就繼續執行任務。

菲律賓總統府馬拉坎南宮發言人羅奎（Harry Roque Jr.）今天在記者會上說：「中國無法阻止我們，我們會繼續飛行，我們會宣示主權，有必要的話，菲國的飛官會為捍衛主權而捐軀。」

美軍日前邀請美國有線電視新聞網（CNN）及英國廣播公司（BBC）的記者隨機巡航南海上空，根據這兩家媒體的報導，美國軍機收到中國人民解放軍6度警告。

媒體報導，美國軍機也截到中國驅離菲國軍機的無線電音波：「菲律賓軍警，我再次警告你，立即離開，否則你將承受所有後果的責任。」

中國近年把南海數座礁石擴建為人工島，並安置軍事設施，在聲稱擁有南沙群島及海域的主權之下，嚇阻其他國家的軍機及軍艦通過。

然而，依據海牙常設仲裁庭2016年7月就菲國所提「南海案」的裁決結果，中國以索討南海主權的「9段線」及歷史依據，在聯合國海洋法公約（UNCLOS）之下並無效力，「9段線」範圍內大部分區域為公海。

台灣、中國、菲律賓、越南、馬來西亞和汶萊分別主張擁有南海全部或部分主權，美國雖非主權索討方之一，但強調南海航行自由攸關美國國家利益，並經常以維護「航行自由」及「飛越自由」為由巡邏南海。