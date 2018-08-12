中國向美國低頭 讓裝載黃豆的貨船進口卸貨

在大連港外海停泊逾1個月的美國散裝貨船Peak Pegasus號，週日清晨駛近大連港，此舉意味了船上裝載的黃豆將卸貨。這也印證分析師先前的看法，南美洲的供應滿足不了中國強勁需求，中國仍須向美國低頭和進口美國黃豆。（法新社）

2018-08-12 17:22

〔編譯盧永山／綜合報導〕在中國7月6日宣布對美國進口黃豆開徵25％關稅前幾個小時，就停泊在大連外海的一艘美國散裝貨船Peak Pegasus號，在停泊逾1個月後，週日清晨終於駛進大連港，此舉意味了船上裝載的黃豆將卸貨。這也印證分析師先前的看法，南美洲的供應滿足不了中國強勁需求，中國仍須向美國低頭和進口美國黃豆。

中國是全球最大的黃豆進口國，以往多向美國進口黃豆，黃豆因此成為美國對中國最重要的出口農產品，去年出口總值達127億美元。美國7月6日宣布對中國進口的340億美元產品加徵25％關稅後，中國隨即反擊對包括黃豆在內的美國同金額進口產品加徵25％關稅，並轉向南美洲巴西、阿根廷進貨。

裝載了7萬噸黃豆的Peak Pegasus號，在中國宣布新關稅的前幾個小時就抵達大連外海。而根據「路透」取得的最新資料，Peak Pegasus號已在週日清晨在大連港停泊。此舉意味了Peak Pegasus號上裝載的黃豆將卸貨，成為中國反擊美國關稅行動後，第一艘進港卸貨的美國黃豆貨船，中國國有的中儲糧集團是這批黃豆的買家。另一艘裝載美國黃豆的散裝貨船Star Jennifer號，自7月24日抵達後就停泊在大連港外海。

德國油籽分析機構Oile Agency最新的簡報顯示，未來6個月南美洲的黃豆出口將明顯少於去年同期，中國若不大舉進口美國黃豆，國內黃豆供應就會極度吃緊。該機構預測，南美洲供應短缺，迫使中國必須進口美國黃豆，就算貿易戰未落幕，今年10月到明年3月間，中國仍須進口1500萬噸美國黃豆。

已有證據顯示，中國仍在向美國買黃豆。根據美國農業部發布的報告，散裝貨船Betis號7月29日已離開美國穀物交易商Gavilon集團在華盛頓州的出口端，駛往上海，運載3週來第一批銷往中國的美國黃豆。

但中國正在尋找不靠美國供應黃豆的方法，包括減少黃豆使用。官方新華社日前報導，透過包括畜牧推廣低蛋白日糧配方等措施，今年中國黃豆進口量有望減少1000萬噸以上，另可增加進口菜籽粕、葵仁粕、棕櫚仁粕等代替黃豆。