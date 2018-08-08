快醒醒！ 科學家警告：睡太多可能折壽

2018-08-08 00:11

〔即時新聞／綜合報導〕睡眠太少會影響健康，但睡太多也有風險，最新發表的一份科學報告稱，睡眠時間超過建議的7至8小時，不利健康還可能會折壽！

「BBC中文網」報導，英國基爾大學（Keele University）醫學科技研究所、曼徹斯特大學（University of Manchester）和東英吉利大學（University of East Anglia）的研究員，分析了全球有關睡眠與建康的74項報告數據，在美國心臟協會月刊發表報告。

研究員發現，平均每晚睡10小時的人，與平均每晚睡8小時的人相比，前者早死的風險增加30％。每天睡眠超過10小時的人，死於中風的風險增加56％、死於心血管疾病的風險增加49％。睡眠品質越低，罹患心血管疾病風險越高，增加44％。

領導研究的基爾大學學者Chun Shing Kwok說，異常睡眠是心血管疾病風險增加的信號，醫生在診察時，應該考量到睡眠長度與睡眠品質，文化、社會、心理、行為、環境、作息日夜顛倒和24小時不間歇的現代生活，都會影響睡眠品質。

報告建議，每晚7至8小時是正常睡眠的最佳長度。之前相關研究也提出7至9小時的類似建議。

此外，報告作者也提醒，導致「極端睡眠」的潛在生理和心理因素有很多，但相關數據有限，而每晚睡眠的時長，都是受訪者自報，聲稱自己一晚睡3個小時就夠了的人，未必只睡3小時，說自己睡不醒的人，也不一定睡得有那麼多。