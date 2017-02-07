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天天睡覺到底是要幹嘛 科學家：為了遺忘

科學家指出，睡眠的目的其實是讓動物可以忘記東西、減少腦部突觸，這樣隔天才能接收新的輸入資訊。（美聯社）

2017-02-07  20:48

〔即時新聞／綜合報導〕睡眠是人類每天不可或缺的活動，但很多人都說不清睡眠的目的是什麼。美國最新的研究指出，睡眠其實是要讓動物可以忘記東西、減少腦部的突觸，這樣隔天才能接收新的輸入資訊。

綜合外媒報導，一篇由威斯康辛大學麥迪遜分校（University of Wisconsin-Madison）科學家發布、本月2日刊載在《科學》（Science）期刊上的研究指出，動物會睡覺，是為了忘記每天所接受到的一些東西。當動物在睡眠時，大腦突觸會減少約18%，這樣突觸在隔天才能接受新輸入的資訊、動物也才能學習新的東西。

如果動物一直不睡眠，突觸就會發生超載現象，最後就會像差了太多插頭的插座一樣壞掉。參與研究的賽瑞利博士（Chiara Cirelli）說，睡眠是讓突觸重新整理的完美時段，因為當我們睡著時，身體不太會受到外在世界影響，大腦才有辦法有效重整突觸。

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