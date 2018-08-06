美國媒體大亨逝世 367億元財產幾乎全數捐出

美國費城媒體大亨藍菲斯特（H. F. Lenfest）逝世，他生前將12億美元財產（約新台幣367億元），幾乎全都捐給費城及其他地區的學校、博物館、新聞業和藝術界。（美聯社）

2018-08-06 14:42

〔即時新聞／綜合報導〕美國賓州費城88歲的媒體大亨藍菲斯特（H. F. Lenfest），於8月5日因慢性病的併發症與世長辭。他在有線電視行業賺的12億美元財產（約新台幣367億元），幾乎全都捐給費城及其他地區的學校、博物館、新聞業和藝術界。

據《華盛頓郵報》報導，藍菲斯特1958年於哥倫比亞大學法學院畢業後，曾在紐約一間律師事務所上班，接著又到億萬富翁安納伯格（Walter Annenberg）的媒體出版業工作，1973年安納伯格想賣出有線電視業務，藍菲斯特在2位投資者的幫助後成功買下。

藍菲斯特回憶，他當時經常睡在沙發上為自己的有線電視公司Suburban Cable奮鬥，1981年訂戶約有4萬名，並持續在費城地區擴張，等到2000年賣出公司時，已經有了120萬訂戶，他也拿到了12億美元的好價錢。

然而從2000年到2014年間，藍菲斯特估算自己已經大概捐出了11億美元（約新台幣336億元），藍菲斯特捐錢給費城藝術博物館、巴恩斯基金會、基梅爾表演藝術中心，也贊助自己和妻子的母校。

除此之外，藍菲斯特還出手買下逐漸衰退的當地報紙，因為他不知道如果失去了《費城詢問報》和《費城每日新聞》，費城到底會變成什麼樣子。

藍菲斯特並沒有將12億美元留給3個小孩，畢竟他們還持有Suburban Cable的股份。藍菲斯特曾說，「當你擁有如此財富時，金錢就是一種責任。」