中國清查儲糧多處糧倉失火 網友害怕：再查會餓死

中國國務院下令清查儲糧，網友爆料，有多處糧庫發生火警。（圖擷取自網路）

2018-08-06 08:01

〔即時新聞／綜合報導〕中國國務院才在7月23日發布將大清查全國存糧命令，隨即在網絡上流傳，黑龍江林甸、河南焦作、江西貴溪、吉林洮南大通糧庫發生火災，引發側目，由於連續性失火，雖然當局都否認跟躲避清查存糧有關，但仍不免引人懷疑，更有網友反諷指出，不要再查了，再查，儲糧都燒完了，百姓真的要餓死了。

《華夏時報》報導，目前只有吉林洮南市大通糧庫收納倉發生火災的事情，被媒體證實，其餘的糧庫儲糧是否燒燬，全部都遭到官方否認，即使公開資料顯示曾發生火災且消防隊救火的事情，但還是遭到否認。

吉林洮南大通糧庫是在7月29日失火，傳燒掉糧食約40噸，但在灌救過程中，約540噸糧食遭到水浸，另，今年3月底，河南焦作糧庫也發生火災，但不同的是，焦作糧庫是在該省先一步普查儲糧之後，就發生火警。

另外屬於中國儲備糧管理集團有限公司（下稱「中儲糧」）的兩地糧庫失火，包括黑龍江林甸和江西貴溪兩地糧庫，但都否認與查糧有關；巧合的是，這些先後被火燒的糧庫，都只有燒燬存糧，沒有人員傷亡。

而根據《江西日報》報導，江西貴溪糧庫及林甸糧庫都曾在2017及2013年分別發生過火災，但全都遭到否認，林甸糧庫於2013年的火災更為「巧合」，就在中央巡視組剛進到巡視點，立即發生火災，當時燒掉了約4萬噸糧食，全部是玉米，事後公布失火原因，指向機器漏電造成失火，沒有人為因素，工作人員被移送司法機構調查及處分也是監督之責。