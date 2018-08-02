數學諾貝爾獎 庫德族難民摘費爾茲獎

2018-08-02 02:28

〔中央社〕被視為數學界諾貝爾獎的費爾茲獎今天在巴西里約熱內盧公布得獎人，庫德族難民出身的劍橋大學（Cambridge University）教授比爾卡爾與另外3人摘下桂冠。

40歲代數幾何專家比爾卡爾（Caucher Birkar）說：「我期盼這項消息可以讓那4000萬人臉上展現笑容。」

比爾卡爾在伊朗、伊拉克邊境附近的庫德斯坦省（Kurdish）馬里凡（Marivan）出生，他曾表示：「庫德斯坦省不太像是個會讓小孩對數學培養出興趣的地方。」

他想起自己念德黑蘭大學（Tehran University）時，牆上掛的過去費爾茲獎（Fields Medal）得主照片，總是讓他看得出神。比爾卡爾後來獲政治庇護和英國公民身分。

比爾卡爾受訪時說：「從壓根兒想像不到會跟這些人共處一堂的情況，到有一天我居然自己拿著獎牌，真的無法想像竟會成真。」

每4年頒發一次的費爾茲獎表彰在頒獎當年初不滿40歲的傑出數學家，每次評選出2至4名得獎人。

今年得主還包括任職蘇黎世聯邦理工學院（ETH Zurich）的34歲義大利數學家菲加里（Alessio Figalli）、任職波昂大學（University of Bonn）的30歲德國數學家舒爾策（Peter Scholze），印度出生澳洲長大的文卡泰什（Akshay Venkatesh）現年36歲，任教史丹佛大學（Stanford University）。

里約熱內盧（Rio de Janeiro）是第一個主辦這項儀式的拉丁美洲城巿。