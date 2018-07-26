疑似挺塔利班、反女性主義 巴基斯坦前球星黨魁宣布勝選

儘管開票還沒結束，巴基斯坦前板球球星伊姆蘭汗（見圖）今日稍早自行在家中直播宣布，他所率領的「巴基斯坦正義運動黨」勝選。（路透）

2018-07-26 22:07

〔即時新聞／綜合報導〕儘管開票還沒結束，巴基斯坦前板球球星伊姆蘭汗（Imran Khan）今日稍早自行宣布，他所率領的「巴基斯坦正義運動黨」（Pakistan Tehreek-e-Insaf）贏得本次國會大選，擊敗前總理夏瑞夫（Nawaz Sharif）所屬的「巴基斯坦穆斯林聯盟—納瓦茲派」（PML-N）。

綜合外電報導，巴基斯坦大選早在台灣時間今日凌晨就已結束，但由於電子系統故障，目前改以人工計票，預計在當地時間今日晚上（台灣時間明日凌晨）開票結果才會出爐，率領「巴基斯坦正義運動黨」的板球傳奇選手伊姆蘭汗則在稍早逕行宣布勝選。

在目前僅開出49%的選票當中，伊姆蘭汗所屬政黨估計可以在總共272個席次中，贏得120個席次，前總理夏瑞夫的政黨則會拿下61席，不過「巴基斯坦正義運動黨」距離絕對多數137席尚有一段距離，可能還是需要與其他小黨一同組成聯合政府。

前總理夏瑞夫所屬的「巴基斯坦穆斯林聯盟—納瓦茲派」控訴伊姆蘭汗有作票的嫌疑，伊姆蘭汗的陣營也指控夏瑞夫陣營蓄意拖慢開票速度。根據法新社數據，本次投票率大約有50%至55%，巴基斯坦人權委員會（HRCP）則表示，他們在許多選區收到婦女被禁止投票的投訴，對本次投票的公正性仍有疑慮。

極可能成為巴基斯坦新任總理的伊姆蘭汗，過去是巴國的板球球星，在20多年前進入政壇，2013年起成為國會議員，曾公開批評美國過度干預阿富汗、巴國政府與中國走太近，而他對於女性主義的批評，與對極端宗教團體的擁護，也讓他被安上「塔利班汗」（Taliban Khan）的綽號，是位具有相當爭議性的政治人物。