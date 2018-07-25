美國航空屈服更改台灣標示 聯航、達美目前仍沒改

2018-07-25 11:36

〔駐美特派員曹郁芬／華府24日報導〕中國施壓要求美國在內的國際航空公司在25日前改變網站中對台灣的標示，美國航空公司（American Airlines）的網站今晚10點之後已經出現變化，若輸入台北，會出現「台北，桃園國際機場」（TPE, Taoyuan International）的字樣，網站上只有城市名字，不再有台灣的標示。

雖然美國國務院今天仍強烈表態反對中國施壓美國航母空公司依中國的政治立場表述台灣，但顯然美國航空公司已開始為市場屈服。

不過記者查證聯合航空公司（UA）的網路訂票系統，至美國24日晚間11點為止，台灣的標示仍在。若輸入台北會跳出中華台北（Chinese Taipei）字樣，接著系統會出現「台北，台灣」（TPE, Taipei,TPE,TW），輸入高雄機場也同樣出現中華台北，接著跳出「高雄，台灣」（KHH, Kaohsiung,TW）。

達美航空（Delta）的訂位系統若輸入台北，則出現「台北，台灣」（Taipei , Taiwan TPE）的標示。

美國航空公司之前的網站，在訂票系統以英文輸入台北，會出現「台灣桃園國際機場，台灣」及「台北松山，台灣」選項。在美國航空公司屈服後，聯航及達美是否會跟進還有待觀察。不過路透社今天稍早的報導指出，美國已告知中方，美國航空公司對台灣目的地的名稱將以城市取代台灣。