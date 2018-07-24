沒事沒事？ 中國官媒滅火：國產疫苗性價比較高

中國爆疫苗造假，官媒發文滅火。（美聯社）

2018-07-24 15:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國近來深陷黑心疫苗風暴，引發大批民怨，中國官媒見狀出面滅火，稱專家指有問題的疫苗並無安全疑慮，若和外國疫苗相比，性價比還更高。

由中國官媒《人民日報》主管，《環球時報》主辦的《生命時報》，就疫苗問題採訪首都醫科大學附屬北京佑安醫院感染中心主任吳昊、北京大學基礎醫學院免疫學系教授王月丹。吳昊表示，爆出問題的疫苗並非假疫苗，只是「有效成分的含量不達標」，強調疫苗仍屬安全，只是有效劑量不夠，影響接種效果，認為媒體將疫苗描述成「造假」並不精確。

王月丹也認為，把問題疫苗打成「假藥」言之過早，會造成何種影響還要待相關部們確認，認為不需要迷信進口疫苗，因為疫苗要在身體狀況較佳時接種，若舟車勞頓跑到國外，可能會影響效果，且無論是國產還是進口，都需要經過檢驗才能上市，相較之下。國產疫苗的性價比還更高，他還說，可以理解民眾對疫苗問題的關注，但不需因為一些報導引起不必要恐慌。

中國疫苗生產商「長生生物科技股份有限公司」（長生生物）爆出旗下生產的狂犬病疫苗造假、「百日咳、白喉、破傷風三合一疫苗 」劣質，中國官方已立案調查，此事亦波及中共政權，法國國際廣播電台（RFI）等報導，已有傳言指稱中共元老要求國務院總理李克強為此事下台負責，網路則有要求習近平提前返國處理的呼聲。