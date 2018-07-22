中國再現黑心兒童疫苗 家長：以後盡量赴港打針

中國傳出兒童疫苗檢驗不合格。（情境照/美聯社檔案照）

2018-07-22 19:50

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國疫苗生產商「長生生物科技股份有限公司」（長生生物），日前才被爆料狂犬病疫苗造假，19日再度因「百日咳、白喉、破傷風三合一疫苗」檢驗結果不合格，被有關當局罰款。由於「百白破疫苗」為兒童疫苗，此事已引起中國家長恐慌，甚至揚言「盡可能去香港打針」，不再相信中國的黑心疫苗。

綜合香港媒體報導，中國國家藥品監督管理局15日發出通告，指稱深圳A股上市的長生生物公司因生產紀錄造假，違反《藥品生產質量規範》，被勒令停止生產「凍乾人用狂犬病疫苗」。雖然長生生物將有效期內的疫苗全數召回，並公開致歉，但事件引發中國媒體和輿論砲轟，官媒《人民日報》更形容該公司「膽大包天、傷天害理」。

不料，長生生物19日再度收到中國國家藥監總局的「處罰決定書」，指其生產的25.3萬支「百白破疫苗」檢驗結果不合格，「抗體效價測定」項目不符合規定，「按劣藥論處」，予以罰款344萬人民幣（約1580萬台幣）。事實上，當局去年10月已就此事立案調查，並要求停用問題批次疫苗，但該批次疫苗此前已幾乎全數銷售至山東省疾病預防控制中心，為當地兒童接種。

研究母嬰產品的中國網站「童辦」指出，百白破疫苗可能影響免疫保護效果，但目前官方還沒有公布具體方案，對於是否補種也沒有回應。在此情況下，中國網路上對事件罵聲連連，已有父母打算帶子女遠赴香港接種疫苗，甚至已出現「如何到香港打疫苗」的攻略教學，揚言「能去香港打（疫苗）的，盡量去。」

此事事件宛如2008年中國毒奶粉事件的翻版。當年，中國三鹿集團生產的國產配方奶粉傳出令嬰幼兒健康異常，但三鹿不僅未回收問題產品，還屢次威逼利誘投訴人和地方政府以掩飾事件，直到被揭發有嬰兒飲用三鹿奶粉而患上腎結石，才被查出裡頭成分竟含有「三聚氰胺」。