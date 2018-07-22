彩虹高掛！ 古巴推動修憲 同性婚姻有望合法化

越來越多呼籲重視LGBT族群的遊行和活動在世界各地展開，並高舉象徵多元的彩虹旗。（路透）

2018-07-22 19:38

〔即時新聞／綜合報導〕古巴政府官員於21日表示，將取代蘇維埃時期舊憲章的新憲法，開闢了一條同性婚姻邁向合法化的道路，有望替LGBT族群爭取更多權益。

《路透》報導，古巴國務委員會秘書亞瓦雷斯（Homero Acosta Álvarez）表示，「由前總統卡斯楚（Raul Castro）領導的委員會所制定的憲法草案，將把婚姻定義改為2個人之間，而非一男一女。」

亞科達說，「『2個人』之間婚姻的可能性，加強了我們所強調的平等和正義原則」。但他也提到，需要進一步的法律變革才能真正讓同性婚姻完全合法化。

古巴過去對同性戀族群相當不友善，在已故領導人老卡斯楚（Fidel Castro）的革命初期，許多同性戀者被送到勞改營，老卡斯楚後來也為這種制度化的恐同致歉。

然而，共產黨管理的古巴在過去十年中在LGBT權利方面有了很大進展，不但批准了變性手術，且禁止了工作場所對他們的歧視，這也要歸功於卡斯楚的女兒瑪麗拉（Mariela Castro）的努力。

古巴的LGBT權利活動人士托瑞斯（Isbel Diaz Torres）則表示，「我們將繼續走上街頭，直到憲法改革的最後階段」，「我們必須確保同性婚姻得到批准。」

在古巴，同性婚姻的合法化與否儼然成為最多人討論的修憲草案之一。