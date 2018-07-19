泰國山洞事件大解密 少年們進入洞穴的原因是...

泰國少年足球「野豬隊」12名男孩和教練，於記者會上說明在洞穴內的遭遇。（法新社）

2018-07-19 09:58

〔即時新聞／綜合報導〕泰國少年足球「野豬隊」12名男孩和教練受困泰北「睡美人洞」多天，最後13人全數成功獲救，但這起事件中仍帶有許多神秘感，男孩們與教練昨（18日）在清萊省醫院出院後，於記者會上說明在洞穴內的遭遇。

據《CNN》報導，在此之前，外界紛紛猜測少年們和25歲的教練艾卡波（Ekkapol Chantawong）為何要在6月23日進入洞穴。有人認為他們可能是在舉辦入隊歡迎儀式，或者是慶祝隊友的生日。

艾卡波對此解釋，由於隊內不少人從未去過睡美人洞，所以當時男孩們紛紛好奇地向洞穴內查看。艾卡波說，在每週六的足球訓練之後，大家一起參加團體活動並不罕見。

進入山洞後在決定回頭之前，他們探索了地下洞穴約1個小時，但此時洞內的部分地方已經被淹沒了，連往出口方向的路也是一樣，有人擔憂地說「我們迷路了嗎？」艾卡波立刻跳出來掛保證會有救援人員前來。

艾卡波表示，隨著出口被淹沒而且沒有明顯的出路，他們繼續往前走了約200公尺左右，發現了一個斜坡和從洞頂滴落水滴的水源，那顯然比地上的髒水更純淨，於是他們就在那裏休息，並祈禱第二天水位會下降。

然而，水位並沒有消退，隨著水流聲反而不斷升高，艾卡波指導足球隊尋找更高的地方，並嘗試挖掘以尋找可能的出路，就這樣被困在洞穴多天。某天少年們彷彿聽到人們交談的聲音，教練要求某位男孩靠近水面並把手電筒放進水裡，但他太害怕了不敢行動，這時14歲的阿杜（Adul Sam-on）自告奮勇地執行任務。

接著，英國潛水員從水裡浮出，阿杜當場嚇傻，脫口而出的第一個字就是「Hello！」在被救出之前，泰國海豹突擊隊員負責陪伴在少年身旁，還和他們玩了跳棋。

最後13人在救援人員的協助下陸續脫困，當被問及他們從事件中吸取的教訓時，艾卡波坦言他往後會更加謹慎；阿杜則表示他從中了解魯莽行事的後果。談到未來想做些什麼時，許多男孩未來的夢想仍然是成為足球運動員，但有些人則說他們想變成海豹突擊隊員。