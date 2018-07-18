常吃加工「肉棒」要注意！美研究：躁鬱症機率增3.5倍

美國約翰·霍普金斯大學發布最新研究指出，食用加工「肉棒」的人們患得躁鬱症的機率高出3.5倍，做為加工肉品防腐劑的亞硝酸鹽為元凶，研究發布在《分子精神病學期刊》。（資料照）

2018-07-18 23:38

〔即時新聞／綜合報導〕美國約翰·霍普金斯大學（JHU）發布最新研究指出，食用加工「肉棒」的人們患得躁鬱症的機率高出3.5倍，做為加工肉品防腐劑的亞硝酸鹽為元凶，研究發布在《分子精神病學期刊》（Molecular Psychiatry）。

根據《每日郵報》報導，約翰·霍普金斯大學科學團隊將加工肉品中所添加的亞硝酸鹽，放入實驗鼠的飲食中，所有的老鼠在幾週後均出現躁鬱症狀，如好動、亢奮、無法入睡等情況；在人類研究中，團隊找逾1000名志願者，詢問他們的飲食習慣與是否常吃加工肉品，並檢視他們的健康資料與採集血液檢體。

研究提到，加工肉品係指火腿，香腸或熱狗等肉棒類的人造食品，常吃這類食物的人們，患得躁鬱症的機率高出3.5倍，在躁鬱症患者的血液當中，被發現有較高濃度的一氧化氮，團隊認為，亞硝酸鹽會影響人類大腦、誘發躁鬱症，也會影響腸道菌叢，因此先前也有研究指出，常吃加工肉品會提高消化道癌症風險。

這項研究的主要作者羅伯特．約爾肯（Robert Yolken）博士認為，這項研究有助於透過飲食降低躁鬱症患者發病機率；研究共同作者克罕巴孔（Seva Khambadkone）表示，遺傳基因與環境因素，均與躁鬱症發病或病情有關，這項研究證實，亞硝酸鹽為其中1種導致躁鬱症的環境因子。