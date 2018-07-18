肥胖禍首是它？ 美專家：果汁其實也很不健康

2018-07-18 19:03

〔即時新聞／綜合報導〕健康意識抬頭，許多人瞭解吃太多糖容易造成肥胖，因此公部門一直敦促消費者減少攝取含糖飲料，但大多數目標都集中在碳酸飲料，但專家指出，果汁，其實也很不健康。

美國兒科專家Erika R. Cheng、Lauren G. Fiechtner及Aaron E. Carroll在《紐約時報》撰文直指，「說真的，果汁並不健康」。文章提到，美國人喝下很多果汁，一般成年人每年喝了6.6加侖，超過一半的學齡前兒童（2至5歲）也經常喝果汁，平均每天消耗10盎司，這是美國兒科學會所建議攝取量的2倍。

專家們指出，儘管有市場和政府的支持，但其實果汁的營養有限，且含有大量的糖，1杯12盎司（約350毫升）的柳橙汁含有10茶匙（約50克）糖，相當於1罐可樂；兒童攝取過量的果汁，與增加體重、長不高，以及蛀牙風險增加有關。就算沒有變胖，攝取過多糖分也會造成血壓惡化，增加膽固醇風險。

喝果汁糖分攝取易過量 恐成孩童肥胖元凶

有研究則主張，果汁是「天然的」或含有「維生素」，但它若含有10茶匙糖，專家們對於從果汁可攝取多種維生素抱持懷疑。3位專家指出，沒有證據表明果汁可改善健康，我們看待果汁應該像看待其他含糖飲料一樣。

新聞資訊類網站「Big Think」17日引述這篇文章，並論及維生素方面時指出，1杯12盎司的柳橙汁約含170毫克的維生素C，但一般男性每日最高需求量為90毫克，女性為75毫克，多餘的維生素C都隨著尿液排出。

因此，在達到維生素的攝取量後，剩下的就是大量的糖；「Big Think」指出，18.4%的美國兒童有超重問題，果汁很可能就是這場肥胖戰爭的罪魁禍首。