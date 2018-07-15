完美紀念品！ 「北京霧霾」雪花球 一搖秒變灰濛濛

中國冬季霧霾問題「聞名國際」，有商人腦筋動得快，竟把此化作商機，推出北京霧霾版的雪花水晶球紀念品。（圖取自「哈比工坊」網站）

2018-07-15 17:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國冬季霧霾問題「聞名國際」，有商人腦筋動得快，竟把此化作商機，推出北京霧霾版的雪花水晶球紀念品。

法新社記者Joanna Chiu昨日在個人推特發文，上傳一段一個雪花水晶球紀念品的影片，但這個紀念品並非飄散白色的雪花，而是灰色的「霧霾」，水晶球內被霧霾遮住的建築正是位在北京的央視大樓。

Joanna Chiu在推文形容，「霧霾北京雪花水晶球，完美紀念品」（Beijing smog globes.The perfect keepsake）。

香港《蘋果日報》引述網路消息指出，一家名為「哈比工坊」的公司售有同款水晶球：霧霾北京旅遊紀念品雪花球。

該公司在網站指出，「霧霾是外界對北京的印象之一，這款旅遊紀念品雪花球是濃縮了北京的一個天氣特點，既有內涵，又讓人忍俊不禁」。