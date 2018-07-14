超法趕英！印度幹掉法國 躍升世界第六大經濟體

2018-07-14 20:47

〔即時新聞／綜合報導〕根據世界銀行（World Bank）近日發表的2017年世界國內生產總值（GDP）排行，數據顯示印度截至2017年底GDP達2.597兆美元，正式超越法國的GDP 2.582兆美元，成為世界第六大經濟體；而有專家預測，印度的經濟發展甚至可能在2018年間追上英國，成為世界第五大經濟體。

綜合外媒報導，雖然過去在2016年，印度在總理莫迪的主導下進行「全國大換鈔」的改革，雖然一度導致經濟成長放緩，不過印度的經濟在2017年7月開始強勁反彈；世界銀行指出，印度經濟能夠獲取如此大的成就，主要是因為印度內需增強，使國內製造業蓬勃發展。

英國智庫「經濟及商業研究中心（ CEBR）」的副主席道格拉斯‧麥克威廉姆斯（Douglas McWilliams）指出，儘管印度的經濟發展一度放緩，不過印度經濟仍有潛力趕上法國與英國，並在2018年取而代之，成為世界第五大經濟體。

而根據國際貨幣基金組織（IMF）預測，印度在2018年的經濟成長率將達7.4%、2019年達7.8%；有經濟學家認為，印度的強勢崛起將引領其他更多的亞洲國家搶入世界10大經濟體之列。

不過雖然印度的GDP超越法國，但人均GDP卻仍遠輸給法國；擁有13.4億人口的印度，人均GDP在世界銀行2017年的數據顯示達1939美金，但人口數僅6700萬的法國人均GDP卻達3萬8476美金，相差近30倍。

目前世界上的五大經濟體，首位為仍為美國，後面依序為中國、日本、德國與英國。