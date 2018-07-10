教主麻原彰晃伏法 日媒：「奧姆真理教們」的危險仍在

日本奧姆真理教教主松本智津夫（麻原彰晃），與手下教眾在13案中奪走29條人命。（路透）

2018-07-10 12:39

〔即時新聞／綜合報導〕日本「東京地鐵沙林毒氣事件」主謀，奧姆真理教主麻原彰晃已於日前伏法，有日本媒體今天刊出專文，警告這些透過排他、唯我正確的主張來吸收社會不滿的「奧姆真理教們」，其危險仍然存在。

《日本經濟新聞》介紹奧姆真理教竄起的時空背景，當時日本泡沫經濟正處於萌芽、膨脹及破裂的時期，傳統社會受到時代變遷衝擊，不少年輕人對未來的想像與現實相違背，進而對制度框架與現代科學的信賴產生裂痕。

奧姆真理教主麻原彰晃當時趁著人心徬徨之際，拉攏追求心靈世界充實、而非物質與金錢的人群，強化與大眾社會的對立色彩，進一步建立賞罰分明的機制，並賦予幹部聖人的名字。在刻意塑造的排他及唯我正確理論下，教團操控信眾，製造了數起惡名昭彰的暴力事件，其中包括震驚國際的東京地鐵沙林毒氣事件。

《日本經濟新聞》指出，現今網際網路覆蓋社會的每個角落，是奧姆真理教相關事件發生時無法預見的未來，如今網路世界的普遍率，對極端主義組織擴展更加便利，犯罪份子往往能透過網路輕易抓住人心的可怕之處。

報導強調，在難以找到信仰的現今社會，排他及唯我正確主張更容易吸引對現狀不滿的人，讓「奧姆真理教們」有更良好的發展機會，進而形成潛藏在社會一隅的危險力量。