日本暴雨傷亡攀升 62死6命危44失聯

日本暴雨造成嚴重災情，已造成62死6命危，還有44人失聯。（歐新社）

2018-07-08 10:45

〔即時新聞／綜合報導〕日本暴雨造成嚴重災情，至當地時間今（8日）上午11時（台灣時間8日上午10時），已造成62死6命危，還有44人失聯。

據《NHK》報導，受災最慘的廣島縣共有27人死亡，包括東廣島市6人、廣島市4人、三原市5人、竹原市3人、吳市5人、府中市1人、安藝高田市1人、福山市1人、坂町1人。

愛媛縣則有19人喪命，包括西予市5人、宇和島市5人、大洲市4人、松山市3人、今治市2人。岡山縣傳出8人罹難，死傷數字為倉敷市真備町4人、笠岡市3人、井原市1人。

另外山口縣岩國市2人、周南市1人死亡；兵庫縣豬名川町1人、京都府龜岡市1人、滋賀縣高島市1人、福岡縣筑紫野市1人、高知縣大月町1人喪命。

日本各地也發生土石流現象，共有6人遭到掩埋，救出後失去意識命危，分別為廣島市2人、鹿兒島市2人、京都府綾部市2人。

還有44位民眾因聯繫不上無法確認安全與否，包括廣島縣21人、岡山縣7人、愛媛縣6人、京都府2人、福岡縣2人、佐賀縣2人、兵庫縣1人、奈良縣1人、高知縣1人、大阪府1人。

目前全日本各地仍在進行救援行動，由於某些地方難以抵達和確認狀況，因此傷亡與損害狀況可能還會增加。